SkyUp може ввести бізнес-клас? З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти з комфортом

Український лоукостер SkyUp може ввести бізнес-клас на своїх рейсах. Що він може з себе представляти і які складнощі є.
Про це пише avianews.
"Слідкуйте за новинами SkyUp. Ми ж динамічно розвивається авіакомпанія. Поки що ми працюємо з економ-класом, але ми рухаємося вперед", – говорить заступник комерційного директора авіакомпанії Дар'ї Алексєєнко.
Бізнес-клас або його аналог на рейсах бюджетних авіакомпаній не рідкість, оскільки в останні роки межа між лоукостерами і класичними авіакомпаніями на рейсах середньої протяжності практично зникла.
Що з себе може представляти бізнес-клас в літаках SkyUp, якщо він врешті-решт з'явиться?
Європейський бізнес-клас
Найпростіший варіант – це використання концепції європейського бізнес-класу. На українському ринку його використовують МАУ і великі іноземні авіакомпанії – Air France, KLM, LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss.
По суті, це економ-клас – тут такі ж крісла, але відстань між ними може бути трохи більше звичайного. На початку салону розміщена шторка, яка відокремлює елітних пасажирів від економ-класу.
Висаджування в бізнес-класі виконується так, що сусіднє крісло залишається порожнім. Іноді в літаках стоять крісла-трансформери. Вони дозволяють перетворити вільний сидіння в столик.
Решта відмінностей в сервісі – пасажирів можуть погодувати і надати подушки з пледом.
Такий бізнес-клас не вимагає значних змін салону – потрібно тільки встановити шторку. Можна навіть залишити колишні крісла, тільки трохи збільшити відстані між ними за рахунок економ-класу.
Такий варіант дозволяє вільно проводити продажу квитків. Якщо бажаючих летіти в бізнес-класі не знайдеться, крісла завжди можна продати як економ-клас.
По-багатому
Концепцію повноцінного бізнес-класу використовує дубайська гібридна авіакомпанія flydubai.
У салонах її літаків розташовані інші крісла – вони ширші в порівнянні з економ-класом, а деякі борту оснащені кріслами-ліжками.
Такий продукт можна продати дорожче, але його впровадження вимагає великих витрат і несе більше ризиків.
Які складнощі?
По-перше, для запровадження повноцінного бізнес-класу потрібно купити нові крісла.
По-друге, якщо авіакомпанія не зможе заповнити бізнес-клас, то частина крісел полетить порожніми, оскільки жорстке розділення літака на класи не дозволяє гнучко реагувати на попит. Це недоотриманий дохід.
По-третє, установка повноцінного бізнес-класу може мати сенс тільки на рейсах тривалої протяжності – від 4-6 годин, тобто тільки на літаках, які літають далеко. Але тоді це позбавить SkyUp гнучкості у використанні авіалайнерів.
Зараз якщо один літак вибув з роботи через поломки, вона може пустити в хід інший вільний. Але що, якщо таким виявиться авіалайнер без бізнес-класу? Як реагувати на обурення клієнтів і компенсувати їм політ в економі, якщо вони сплатили бізнес-клас?
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