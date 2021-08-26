SkyUp може ввести бізнес-клас? З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти з комфортом

Установка повноцінного бізнес-класу може мати сенс тільки на рейсах тривалої протяжності, тобто тільки на літаках, які літають далеко

Boeing 737-800 SKyUp на стоянці в аеропорту. Фото: avianews

Український лоукостер SkyUp може ввести бізнес-клас на своїх рейсах. Що він може з себе представляти і які складнощі є.

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Про це пише avianews.

"Слідкуйте за новинами SkyUp. Ми ж динамічно розвивається авіакомпанія. Поки що ми працюємо з економ-класом, але ми рухаємося вперед", – говорить заступник комерційного директора авіакомпанії Дар'ї Алексєєнко.

Бізнес-клас або його аналог на рейсах бюджетних авіакомпаній не рідкість, оскільки в останні роки межа між лоукостерами і класичними авіакомпаніями на рейсах середньої протяжності практично зникла.

Що з себе може представляти бізнес-клас в літаках SkyUp, якщо він врешті-решт з'явиться?

Європейський бізнес-клас

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Найпростіший варіант – це використання концепції європейського бізнес-класу. На українському ринку його використовують МАУ і великі іноземні авіакомпанії – Air France, KLM, LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss.

По суті, це економ-клас – тут такі ж крісла, але відстань між ними може бути трохи більше звичайного. На початку салону розміщена шторка, яка відокремлює елітних пасажирів від економ-класу.

Висаджування в бізнес-класі виконується так, що сусіднє крісло залишається порожнім. Іноді в літаках стоять крісла-трансформери. Вони дозволяють перетворити вільний сидіння в столик.

Так виглядає європейський бізнес-клас. Фото: avianews

Решта відмінностей в сервісі – пасажирів можуть погодувати і надати подушки з пледом.

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Такий бізнес-клас не вимагає значних змін салону – потрібно тільки встановити шторку. Можна навіть залишити колишні крісла, тільки трохи збільшити відстані між ними за рахунок економ-класу.

Такий варіант дозволяє вільно проводити продажу квитків. Якщо бажаючих летіти в бізнес-класі не знайдеться, крісла завжди можна продати як економ-клас.

По-багатому

Концепцію повноцінного бізнес-класу використовує дубайська гібридна авіакомпанія flydubai.

У салонах її літаків розташовані інші крісла – вони ширші в порівнянні з економ-класом, а деякі борту оснащені кріслами-ліжками.

Бізнес-клас в Boeing 737-800. Фото: avianews

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Такий продукт можна продати дорожче, але його впровадження вимагає великих витрат і несе більше ризиків.

Які складнощі?

По-перше, для запровадження повноцінного бізнес-класу потрібно купити нові крісла.

По-друге, якщо авіакомпанія не зможе заповнити бізнес-клас, то частина крісел полетить порожніми, оскільки жорстке розділення літака на класи не дозволяє гнучко реагувати на попит. Це недоотриманий дохід.

По-третє, установка повноцінного бізнес-класу може мати сенс тільки на рейсах тривалої протяжності – від 4-6 годин, тобто тільки на літаках, які літають далеко. Але тоді це позбавить SkyUp гнучкості у використанні авіалайнерів.

Зараз якщо один літак вибув з роботи через поломки, вона може пустити в хід інший вільний. Але що, якщо таким виявиться авіалайнер без бізнес-класу? Як реагувати на обурення клієнтів і компенсувати їм політ в економі, якщо вони сплатили бізнес-клас?

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