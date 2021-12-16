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Метро на Виноградар лише у 2023? Чому уповільнилося будівництво

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 10:30
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У столиці не встигають добудувати метро на Виноградар у встановлені терміни – підрядник проситиме суд перенести дату на весну 2023 року
У Києві продовжується будівництво метро на Виноградар
У Києві продовжується будівництво метро на Виноградар / Фото: Колаж: Сьогодні

Доля будівництва нових станцій метро на Виноградарі залишається, як і раніше, неясною. Мер Києва Віталій Кличко каже, що місто робитиме все можливе, щоб добудувати станції "Мостицьку" та "Проспект правди".

Про це він заявив під час підбиття підсумків роботи столичної влади за 2021 рік.

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Терміни хочуть змінити

Кличко уточнив, що поки що будівництво "Мостицької" та "Проспекту правди" затримується через пандемію коронавірусу. Приватна компанія "Київметробуд" звернулася з позовом до суду та просить змінити терміни здачі цих станцій на кінець травня 2023 року.

"Судові розгляди продовжуються. Але місто робить усе можливе, щоб добудувати станції метро на Виноградарі максимально швидко. Ми справно фінансуємо будівництво цих об'єктів. Зазначу, що будівництво вже профінансоване нами на 4 мільярди гривень", – повідомив Віталій Кличко.

Скільки ще грошей виділять на будівництво метро?

Мер додав, що головний підрядник будівництва "Київметробуд" не виконав робіт на вказану вище суму.

Тому додаткові кошти "Київметробуд" отримає лише тоді, коли виконає вже проплачені нами роботи. На добудову цих станцій місто запланувало виділити наступного року 841 мільйон гривень", – заявив Кличко.

Наразі роботи з будівництва станцій метро на Виноградарі тривають у посиленому режимі. Поки що готовий лише один тунель від станції "Мостицька" до "Сирця". Другий тунель поки що не почали будувати – триває підготовка. Його, як і попередній тунель, прокладатиме німецький щит "Галина".

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