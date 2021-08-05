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Може впасти? У Києві на Осокорках обвалилася частина шляхопроводу (відео)

5 серпня 2021 15:11

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Співробітники Київавтодормосту з'ясовують причини обвалення частини бетону під мостом

У Києві обвалилася частина шляхопроводу, в сторону Південного мосту / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві обвалилася частина шляхопроводу, в сторону Південного мосту / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 5 серпня, на Осокорках обвалилася частина шляхопроводу, у бік Південного мосту.

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Про це повідомляє Kievmap.

На відео з місця видно, що на дорогу посипався бетон, ніхто під час обвалення не постраждав – рух транспорту не обмежували.

Як розповіли нам в "Комунальній корпорації "Київавтодор", на шляхопроводі працюють представники КП "Київавтодормосту".

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На даному етапі співробітники комунальної корпорації з'ясовують причини обвалення частини бетону під мостом.

До того ж, в Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу щодо стану конструкції. З огляду на те, що мостом проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.

Нагадаємо, що в Мережі з'явилися фото мосту Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.

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