Таємниці Київського метрополітену: хто такі "червоні шапочки", і що вони роблять в підземці

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з черговою по станції, яка 45 років доглядає за пасажирами і зустрічає потяги

Всього в підземці працює 369 чергових / Фото: Колаж: Сьогодні

На кожній станції Київського метрополітену можна побачити співробітниць у форменому одязі і з головним убором у вигляді червоної шапочки. Городяни так їх і називають: "червоні шапочки". Чергові по станції уважно стежать за пасажирами і віддають сигнали машиністу спеціальним диском.

Щоб дізнатися секрети їх роботи, сайт "Сьогодні" поспілкувався з головною "червоною шапочкою" столичної підземки. Ганна Малофіенко працює черговою по станції 45 років, довше за всіх своїх колег. Зараз жінка працює на станції "Дарниця", де ми і зустрілися.

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Всього в підземці працює 369 чергових. 72 з них – чоловіки, вони, до речі, замість шапочок носять кашкети червоного кольору.

12 годин на пероні

В обов'язки чергової входить: стежити за прибуттям і відправленням від перону поїздів, посадкою і висадкою пасажирів. А також контролювати, щоб люди не заходили за обмежувальну лінію на пероні і вели себе адекватно.

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На кожній станції чергують двоє людей. Один контролює ситуацію на пероні, а другий стежить за моніторами в пункті спостереження. Зміна чергового становить 12 годин. Робочий день починається о 8 ранку і закінчується о 20:00 вечора. На наступний день нічна зміна – з 20:00 вечора до 8 ранку. Після цього – два вихідних.

"Мені зовсім не складно. Я люблю свою роботу. Подобається допомагати пасажирам. А для цього потрібно бути завжди в гарному настрої, навіть якщо тобі не дуже весело", – ділиться з нами Ганна Миколаївна.

45 років на пероні

До метрополітену Анна Малофіенко два роки працювала на залізниці. Каже, що їй дуже сподобалося київське метро, і сюди вона перейшла працювати з перекладу в 1976 році.

"Свій перший робочий день пам'ятаю добре. Станція "Святошин" тоді була кінцевою. Мені провели інструктаж, все розповіли, пояснили обов'язки. Було звичайно страшно, хвилювалася дуже. Думала, що не впораюся, але все вийшло", – згадує Ганна Миколаївна.

"Червона шапочка" на своєму робочому місці / Фото: Сьогодні

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Після вона працювала черговою на "Шулявській", "Арсенальній", а на "Дарниці" – з 1989 року.

"Зброя" чергової

Головне знаряддя чергової по станції – диск з ручкою, схожий на тенісну ракетку. Він призначений для подачі сигналів машиністу поїзда. Білий круг з чорної серединою застосовується в разі відправки поїзда з перону або в депо. Диск червоного кольору – це сигнал для машиніста зупинитися.

Багато пасажирів жартома називають цей диск – тенісною ракеткою, а жінок з метро – тенісистками.

"Ми нормально сприймаємо гумор пасажирів – і про "червоні шапочки", і про диски, якими ми нібито граємо в теніс. До речі, я люблю грати в теніс з онуками, але тільки після роботи", – розповідає нам посміхаючись Ганна Миколаївна.

Династія метрополітенівців

Жінка зізнається, що в метро вона і чоловіка свого зустріла. Він теж працює в метрополітені. Разом виховали сина і дочку.

"Діти вже дорослі. Я стала бабусею – є три онуки. З чоловіком я познайомилася в метрополітені. Мене перевели на станцію "Чернігівську" – тоді вона називалася "Комсомольська". Там я познайомилася з майбутнім чоловіком. Він теж працює в метрополітені. Наша сім'я тісно пов'язана з метро. У метрополітені працює мій син, зять, невістка. Тільки дочка пішла працювати на залізницю", – розповідає нам Ганна Миколаївна.

З посмішкою до людей

Робота чергової зобов'язує вивчати пасажирів і постійно наглядати за ними на пероні, бути трохи психологом. Наша героїня зазначає, що люди за цих 45 років дуже змінилися. А деякі не в кращу сторону – багато розлючених і байдужих громадян.

"Пасажири всі різні. Хтось дуже радісний, хтось дуже сумний, а є і зовсім байдужі, які взагалі нікого не помічають і ні на що не реагують. Я ставлюся до всіх пасажирів однаково, добродушно і з посмішкою. Мені подобається спілкуватися з людьми, пояснювати, підказувати, допомагати", – розповідає Ганна Миколаївна.

Спеціальний диск, яким чергові махають машиністу поїзда / Фото: Сьогодні

Найчастіше у неї запитують, як проїхати на метро в потрібне місце. Або цікавляться, як від станції дістатися за адресою.

Шльопанці і скейти на рейках

Часто пасажири кидають на рейки свої речі. Допомагають їх дістати звідти чергові по станції.

"Одного разу навіть скейт піднімала. Дістаємо речі за допомогою спеціального пристрою. Часто пасажири кидають навушники, мобільні телефони, іноді дитячі іграшки. На жаль, багато хто веде себе безтурботно і підходять близько до краю платформи. До речі, раніше жінки дуже часто кидали на рейки взуття, особливо шльопанці. Доводилося їх піднімати. Зараз в них менше ходять", – розповідає чергова по станції.

На лавочках станції пасажири нерідко забувають свої речі. Це і дитячі іграшки, телефони, сумки.

"Одного разу навіть ноутбук забули на лавочці. Господиня повернулася за ним через годину – віддали. Якщо власник не виникає за годину-дві, ми всі речі передаємо в наше бюро знахідок на станції "Нивки", – додає Ганна Миколаївна.

Замучили зацепери

Наша героїня говорить, що найбільше її шокує поведінка молодих людей, які катаються на дахах вагонів або на зчепленні між ними.

"Це дуже страшно, коли все закінчується трагедією або інвалідністю. І все заради уявної популярності і грошей. Від таких подій можна відходити по кілька тижнів. Я намагаюся не запам'ятовувати подібного. За ці роки різного надивилася. Буває пасажири падають на ескалаторах, на перонах, їм стає погано в вагонах. Ми завжди намагаємося швидко зреагувати і надати допомогу, викликати швидку, підтримати словом", – розповідає чергова по станції.

Квіти – просто так

Але є і приємні моменти. Іноді пасажири просто так дарували квіти черговій по станції.

"Приємних моментів було багато. І квіти дарували, і шоколадки. Було таке, що й заміж звали. Всяке бувало ... Букети дарували. У людини гарний настрій, ось він і дарує. Але бували й сумні дарувальники. Напевно, хтось не прийшов на побачення, ось і потрібно було букет просто кудись подіти, ось і подарував черговій", – згадує Ганна Миколаївна.

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