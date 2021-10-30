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Провал асфальту у Києві паралізував рух. Коли залатають яму

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
30 жовтня, 12:07
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Вода підмила асфальт і стався обвал дорожнього покриття
У Києві провалився асфальт
У Києві провалився асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні

На розі бульвару Алішера Навої та бульвару Перова стався витік з колодязя. Після того як витік був локалізований, утворився провал на проїжджій частині.

Про це пише "Сьогодні".

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"Прорвало трубу діаметром 200 мм. Провал засипали, асфальтування буде виконувати ДЕУ Дніпровського р-ну. Огороджено, частково обмежено рух транспорту. Необхідно очистити камеру для ліквідації пошкодження", – сказали у Київводоканалі.

Обіцяють заасфальтувати сьогодні. І це робитиме не Київводоканал, оскільки є великий обсяг робіт.

Крім цього, затримується рух автобусів №70 на вул. Алішера Навої,2 у напрямку Вершигори через провал проїзної частини. На місце направлено відповідальну службу міста. Рух автобусів №70 організовано через вул. Микитенка.

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У Києві на дорозі величезний провал асфальту

У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.

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