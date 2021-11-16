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Проїзд у Києві подорожчає, але не для всіх: хто платитиме менше

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
16 листопада, 16:58
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Є перелік документів, необхідний для отримання картки киянина
Хто платитиме менше, коли подорожчає проїзд / Колаж "Сьогодні"
Хто платитиме менше, коли подорожчає проїзд / Колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня 2022 року підвищать проїзд у комунальному громадському транспорті. Але деякі люди зможуть платити менше.

Про це повідомляє КМДА.

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Хто платитиме менше за проїзд

Разова поїздка у комунальному автобусі, метро, трамваї та тролейбусі коштуватиме 20 гривень. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Наразі кияни мають можливість придбати заздалегідь поїздки за ціною 6,50 грн та деякий час користуватися транспортом за старими цінами.

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Картка киянина: які документи потрібні, щоб її отримати

Для отримання"Картки киянина" громадяни подають до Ощадбанку заяву та такі документи:

  • паспорт громадянина України або документ, що його замінює;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (квиток, студент, квиток, довідка з місця роботи тощо);
  • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (за наявності);
  • довідку про взяття на облік людини, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО/ ООС.

Хто може отримати

  • всі кияни, зареєстровані у столиці,
  • вимушені переселенці із зони АТО,
  • всі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України,
  • учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які здобувають повну загальну середню освіту у навчальних закладах міста Києва.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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