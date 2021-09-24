Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Проїзд в маршрутках з Борисполя до "Лівобережної" подорожчає – скільки доведеться платити

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 вересня, 17:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні перевізники переглянули тарифи на приміські маршрути напередодні очікуваного локдауна
На деяких маршрутах ціна збільшилася
На деяких маршрутах ціна збільшилася / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажирам автобусного маршруту №316, який курсує з Борисполя до станції метро "Лівобережна", вже скоро доведеться витрачати на проїзд більше. Відповідні оголошення про зростання тарифу з'явилися в салонах автобусів.

Про це повідомляє "Мій Бориспіль" в Facebook.

Реклама

Як видно на фото, з 1 жовтня проїзд в маршрутці коштуватиме 44 гривні замість 38.

Оголошення в автобусі
Оголошення в автобусі / Фото: Facebook

Тарифи подорожчали

Як повідомляють ЗМІ, в Україні перевізники переглянули тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауна. В середньому ціни зросли до 20%.

Реклама

Читайте також:

Як розповів виконавчий директор Асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко в коментарі, на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 гривні у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виросла з 15 до 18 грн.

За словами експертів, як правило, вартість проїзду переглядають раз на рік, під кінець року, але в 2021-м у вирішили зробити це раніше, адже очікують локдаун.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
7 866 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти