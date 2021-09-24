Проїзд в маршрутках з Борисполя до "Лівобережної" подорожчає – скільки доведеться платити

В Україні перевізники переглянули тарифи на приміські маршрути напередодні очікуваного локдауна

На деяких маршрутах ціна збільшилася / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажирам автобусного маршруту №316, який курсує з Борисполя до станції метро "Лівобережна", вже скоро доведеться витрачати на проїзд більше. Відповідні оголошення про зростання тарифу з'явилися в салонах автобусів.

Про це повідомляє "Мій Бориспіль" в Facebook.

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Як видно на фото, з 1 жовтня проїзд в маршрутці коштуватиме 44 гривні замість 38.

Оголошення в автобусі / Фото: Facebook

Тарифи подорожчали

Як повідомляють ЗМІ, в Україні перевізники переглянули тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауна. В середньому ціни зросли до 20%.

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Як розповів виконавчий директор Асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко в коментарі, на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 гривні у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виросла з 15 до 18 грн.

За словами експертів, як правило, вартість проїзду переглядають раз на рік, під кінець року, але в 2021-м у вирішили зробити це раніше, адже очікують локдаун.

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