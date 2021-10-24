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У центрі Києва перекрили рух транспорту: список вулиць

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
24 жовтня, 10:21
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Перекриття доріг – необхідна умова проведення будь-якого масового змагання і запорука безпеки учасників
В Києві обмежили рух транспорту
В Києві обмежили рух транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва в зв'язку з проведенням 12-го WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 обмежили рух транспорту 24 жовтня.

Про це написала прес-служба КМДА.

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Перекрили з 05:00

  • вул. Алли Тарасової – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Мала Житомирська – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Трьохсвятительська – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00;

Перекрили з 08:00

  • пл. Перемоги – з 08:00 до 10:30;
  • вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;
  • пл. Європейська – з 08:00 до 12:00;
  • вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;
  • вул. Володимирська (від вул. Софіївській до б-ру Шевченка) – з 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – з 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) – з 08:00 до 10:30;
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00;
  • вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;
  • пер. Музейний – з 08:00 до 12:00;
  • вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;
  • Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;
  • Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;
  • вул. Нижній Вал – з 08:00 до 15:30;
  • вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;
  • Глибочицькій проїзд – з 08:00 до 15:30;
  • вул. В'ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;
  • вул. Січових Стрільців – з 08:00 до 16:00.

Перекрили з 08:30

  • Дніпровський спуск (у напрямку моста Патона) – з 08:30 до 13:00;
  • алея Героїв Крут – з 08:30 до 12:30;
  • вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;
  • вул. Запечерна – з 08:30 до 13:00;
  • б-р Дружби Народів (від моста Патона до вул. Старонаводницької) – з 08:30 до 13:00;
  • обмеження руху на мосту Патона (в напрямку б-ра Дружби Народів) – з 08:30 до 13:00;

Перекрили з 8:45

  • просп. Соборності – з 8:45 до 13:00;
  • вул. Сверстюка – з 8:45 до 13:00;
  • Русанівський канал – з 8:45 до 13:00;
  • вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;
  • Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;
  • Набережне шосе (в напрямку моста Патона) – з 8:45 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 8:45 до 15:30;

Перекрили з 09: 00-09: 30

  • вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;
  • парк "Муромець" – з 09:30 до 15:00;
  • обмеження руху на Північному мосту (в напрямку просп. Бандери) – з 09:30 до 14:30;
  • вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона) – з 09:30 до 15:30;
  • Гаванський міст – з 09:30 до 15:30;

Раніше ми писали:

  • На сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

  • 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів . У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.

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