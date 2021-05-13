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У КМДА розповіли як будуть змінюватися тарифи на проїзд

13 травня, 15:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Для перерахунку підприємства-перевізники повинні надати економічне обгрунтування зміни тарифу на проїзд у транспорті

У КМДА пояснили як проходить процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті, за підвищення якого протестують перевізники під стінами КМДА.

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Про це повідомляє перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті – пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень", – йдеться в повідомленні.

Потім, Департамент транспортної інфраструктури вивчає всі матеріали та готує пакет документів щодо зміни вартості перевезень. А вже пізніше, фахівці Департаменту економіки та інвестицій проводять розрахунку та вирішують, яким має бути тариф.

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"Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проекту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України. Наголошую, що рішення про остаточну вартість проїзду ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в столичному метрополітені та "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету. Через епідемію коронавірусної хвороби і зменшення пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню. В іншому разі для забезпечення роботи підприємства вимагають щонайменше 1 млрд 514 млн гривень.

Нагадаємо, що в Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.

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