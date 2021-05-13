У КМДА розповіли як будуть змінюватися тарифи на проїзд

Для перерахунку підприємства-перевізники повинні надати економічне обгрунтування зміни тарифу на проїзд у транспорті

У КМДА пояснили як проходить процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті, за підвищення якого протестують перевізники під стінами КМДА.

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Про це повідомляє перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті – пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень", – йдеться в повідомленні.

Потім, Департамент транспортної інфраструктури вивчає всі матеріали та готує пакет документів щодо зміни вартості перевезень. А вже пізніше, фахівці Департаменту економіки та інвестицій проводять розрахунку та вирішують, яким має бути тариф.

"Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проекту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України. Наголошую, що рішення про остаточну вартість проїзду ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в столичному метрополітені та "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету. Через епідемію коронавірусної хвороби і зменшення пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню. В іншому разі для забезпечення роботи підприємства вимагають щонайменше 1 млрд 514 млн гривень.

Нагадаємо, що в Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.