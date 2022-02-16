У Києві зміниться рух трамваїв – маршрути та графік

У Києві вночі проти 17 лютого буде змінено режим роботи громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Зміни у русі транспорту
Вночі проти 17 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту № 14. Причина – ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицькій.
Далі по темі
З 01:00 до 05:00 рух трамваїв по вулиці Глибочицькій буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут № 14:
- від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
- від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.
О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.
Чому в Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.