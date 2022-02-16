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У Києві зміниться рух трамваїв – маршрути та графік

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 12:47
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Комунальники проведуть ремонт трамвайних колій на одній із вулиць
У столиці зміниться рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці зміниться рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вночі проти 17 лютого буде змінено режим роботи громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Зміни у русі транспорту

Вночі проти 17 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту № 14. Причина – ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицькій.

З 01:00 до 05:00 рух трамваїв по вулиці Глибочицькій буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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Маршрут № 14:

  • від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
  • від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.

О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

Чому в Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

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У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

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