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У Києві сьогодні вночі зміниться рух транспорту – нові графіки та маршрути

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1 лютого, 19:59
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Швидкісні трамваї в сторону Борщагівки тимчасово зупинять рух
Тролейбус і трамваї змінять графіки.
Тролейбус і трамваї змінять графіки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі проти 2 лютого змінять графіки та маршрути громадського транспорту. Рух швидкісних трамваїв буде зупинено, а тролейбуси курсуватимуть за новими напрямками.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Тролейбуси

Вночі проти 2 лютого буде змінено маршрут тролейбусів № 92Н через ремонт контактної мережі тролейбуса на ділянці просп. Правди – вул. Івана Виговського.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано так:

  • міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – вул. Івана Виговського наявною трасою, далі вул. Північно-Сирецькою до вул. Білицької.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

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Трамваї

Вночі проти 2 лютого буде змінено режим роботи трамваїв № 1, 3 через ремонт контактної мережі на ділянці вул. Покотила – бульв. Кольцова.

З 00:30 до 05:00 рух трамваїв тут буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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Маршрут № 1:

  • від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
  • від ст. "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут № 3:

  • від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
  • від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

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