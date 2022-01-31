У Києві під мостом біля станції метро "Лівобережна" застрягла вантажівка (фото)

Фахівці повинні перевірити стан конструкції після того, як вантажівку витягнуть з-під мосту

У столиці сталося курйозне ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 31 січня біля станції метро "Лівобережна" "Камаз" застряг під шляхопроводом. Контейнер вантажівки виявився надто високим і не пройшов під мостом.

У "Київавтодорі" "Сьогодні" розповіли, що шляхопровід знаходиться на балансі Київського метрополітену. Фахівці столичної підземки мають перевірити стан конструкції після того, як вантажівку витягнуть з-під мосту.

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"У нас немає мостів на балансі. Наші рейки та шпали. Метро працює у звичайному режимі", – відповіли на це у метрополітені.

Вантажівка застрягла під мостом / Фото: dtp.kiev.ua

Залізобетонні конструкції мосту на станції метро "Лівобережна" знаходяться на балансі КП "Київавтодормост", а комунікації метрополітену відповідно на балансі метрополітену.

"Конструкції мосту не постраждали. Вони у нормальному стані. Внаслідок зіткнення з вантажівкою – міст не постраждав", – уточнили нам у КК "Київавтодор".

Конструкції мосту не постраждали / Фото: dtp.kiev.ua

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Таке трапляється досить часто. Там перед шляхопроводом навіть дорожній знак стоїть, але, мабуть, водії його не помічають.

Південний міст розвалюється

У Мережу потрапило фото жахливого стану Південного мосту у Києві. У комунальній корпорації "Київавтодор" новинам "Сьогодні" пояснили, що ремонтні роботи під Південним мостом тривають із серпня 2021 року у рамках великого проекту із заміни деформаційних швів на естакаді мосту.

Під естакадою Південного мосту відкрита територія – там є проїзд до промислових підприємств та офісів. Біля нульової опори знаходиться будівельне містечко. Там найбільший обсяг робіт, які потрібно виконати робітникам.

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