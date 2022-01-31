Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" 🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві під мостом біля станції метро "Лівобережна" застрягла вантажівка (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 14:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фахівці повинні перевірити стан конструкції після того, як вантажівку витягнуть з-під мосту
У столиці сталося курйозне ДТП
У столиці сталося курйозне ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 31 січня біля станції метро "Лівобережна" "Камаз" застряг під шляхопроводом. Контейнер вантажівки виявився надто високим і не пройшов під мостом.

У "Київавтодорі" "Сьогодні" розповіли, що шляхопровід знаходиться на балансі Київського метрополітену. Фахівці столичної підземки мають перевірити стан конструкції після того, як вантажівку витягнуть з-під мосту.

Реклама

"У нас немає мостів на балансі. Наші рейки та шпали. Метро працює у звичайному режимі", – відповіли на це у метрополітені.

Вантажівка застрягла під мостом
Вантажівка застрягла під мостом / Фото: dtp.kiev.ua

Залізобетонні конструкції мосту на станції метро "Лівобережна" знаходяться на балансі КП "Київавтодормост", а комунікації метрополітену відповідно на балансі метрополітену.

"Конструкції мосту не постраждали. Вони у нормальному стані. Внаслідок зіткнення з вантажівкою – міст не постраждав", – уточнили нам у КК "Київавтодор".

Конструкції мосту не постраждали
Конструкції мосту не постраждали / Фото: dtp.kiev.ua

Реклама

Таке трапляється досить часто. Там перед шляхопроводом навіть дорожній знак стоїть, але, мабуть, водії його не помічають.

Південний міст розвалюється

У Мережу потрапило фото жахливого стану Південного мосту у Києві. У комунальній корпорації "Київавтодор" новинам "Сьогодні" пояснили, що ремонтні роботи під Південним мостом тривають із серпня 2021 року у рамках великого проекту із заміни деформаційних швів на естакаді мосту.

Під естакадою Південного мосту відкрита територія – там є проїзд до промислових підприємств та офісів. Біля нульової опори знаходиться будівельне містечко. Там найбільший обсяг робіт, які потрібно виконати робітникам.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Бояться вторгнення РФ? Туристи масово скасовують свої поїздки в Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві під мостом біля станції метро "Лівобережна" застрягла вантажівка (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві під мостом біля станції метро "Лівобережна" застрягла вантажівка (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

12 406

захворіло за тиждень в Києві

+56%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.78

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

32.03

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти