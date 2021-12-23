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У Києві робітники продовжують добудовувати з'їзди з Дарницького мосту

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 07:00
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Почалися роботи на мосту влітку, а от закінчити будівництво обіцяють до кінця 2022 року
На об'єкт залучено понад 50 одиниць мостобудівної техніки / Колаж "Сьогодні"
На об'єкт залучено понад 50 одиниць мостобудівної техніки / Колаж "Сьогодні"

На залізнично-автомобільному мосту через Дніпро у Києвіпробурили та забетонували половину буронабивних паль. Вони потрібні для спорудження лівобережної розв'язки. Роботи продовжуються в режимі 24/7.

Про це повідомляє Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація.

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Як просувається будівництво

Завершити основні роботи планують до кінця 2022 року. На об'єкті наразі близько 110 спеціалістів, залучено понад 50 одиниць спеціалізованої мостобудівної техніки.

Також фахівці роблять шпунтову огорожу.

Що вже зроблено на мосту

  • влаштовано п'ять фундаментів та сім ростверків підпірних стін на споруді № 8;
  • споруджений ростверк стоянної споруди № 5;
  • виготовлений стояк на споруді № 5;
  • забетонована половина буронабивних паль, необхідних для спорудження розв'язки.

Якою буде нова розв'язка

Проектом будівництва лівобережної розв'язки Дарницького мосту передбачається будівництво двох з'їздів на Дніпровську набережну (у бік проспекту Бажана та у бік мосту Патона) та заїзду на міст (з боку проспекту Бажана).

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