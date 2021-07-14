У Києві з сьогоднішнього дня скасували паперові талони в транспорті: способи оплати

Городяни не зможуть купити квиток за готівку в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв

У столиці вивели з обігу паперові квитки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 14 липня вивели з обігу паперові талони для громадського транспорту. А штраф за несплату проїзду становить 160 гривень.

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Про це повідомляла прес-служба КМДА.

Тепер разові проїзні можна купити в автобусах, тролейбусах і трамваях. Але паперові квитки з QR-кодом поки продовжують продавати за готівку в касах на станціях столичного метро, строк їх дії становить 15 діб.

Електронні і QR-квитки можна придбати чотирма способами:

в мобільному додатку "Київ Цифровий";

в Т-кіосках;

в терміналах самообслуговування;

в терміналах Easy Pay.

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Відзначимо, що зараз штраф за несплату проїзду становить 160 гривень.

Раніше ми писали, що в Києві в наземному міському транспорті вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.