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У Києві збій у роботі трамваїв та тролейбусів: список маршрутів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 09:21
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На місце направлено відповідальну службу підприємства
У Києві затримується транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві затримується транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у понеділок, 22 листопада, затримується рух кількох трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано з технічними причинами та новою ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу".

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Де затримка?

Як стало відомо, станом на ранок 22 листопада затримується рух трамваїв №5, 28 на вул. Закревського/бул. Висоцького у напрямку вул. Милославська з технічних причин.

На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 08:20 з відхиленням від графіку.

Крім того, затримується рух тролейбусів № 3 по Солом'янській площі у напрямку Залізничного масиву внаслідок ДТП. На місце викликано поліцію.

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Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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