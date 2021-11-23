У Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро – список станцій

В Києві 23 листопада можливі зміни в роботі метро через футбольний матч. Початок гри запланований на 19:45 на НСК "Олімпійський".
Про це повідомили у пресслужбі "Київського метрополітену".
Гратимуть команди "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен). До та після гри можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
Далі по темі
Які станції торкнуться зміни
Так, перед початком гри:
- можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.
А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
- "Палац спорту",
- "Олімпійська",
- "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – пояснюють у пресслужбі столичного метро.
У Києві почастішали масштабні збої в роботі транспорту
Це стосується маршруток, трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано із щільним автомобільним трафіком у місті – багато заторів та скупчення легкового транспорту.
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.
Раніше ми писали:
- У Києві з 1 січня влада планує підняти проїзд у транспорті до 20 гривень. Багато місцевих жителів обурилися таким рішенням, а в ГРС навіть виступили проти підвищення тарифів.
- У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту з заняттям проїзної частини до 17 січня 2022 року та тротуару – до 16 травня 2022 року.