Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро – список станцій

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
23 листопада, 12:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обмеження можливі сьогодні ввечері на трьох станціях в центральній частині міста
Станції можуть перекривати через проведення футбольного матчу в столиці.
Станції можуть перекривати через проведення футбольного матчу в столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві 23 листопада можливі зміни в роботі метро через футбольний матч. Початок гри запланований на 19:45 на НСК "Олімпійський".

Про це повідомили у пресслужбі "Київського метрополітену".

Реклама

Гратимуть команди "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен). До та після гри можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Які станції торкнуться зміни

Так, перед початком гри:

  • можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

Реклама
  • "Палац спорту",
  • "Олімпійська",
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – пояснюють у пресслужбі столичного метро.

У Києві почастішали масштабні збої в роботі транспорту

Це стосується маршруток, трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано із щільним автомобільним трафіком у місті – багато заторів та скупчення легкового транспорту.

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

Реклама

"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

Раніше ми писали:

  • У Києві з 1 січня влада планує підняти проїзд у транспорті до 20 гривень. Багато місцевих жителів обурилися таким рішенням, а в ГРС навіть виступили проти підвищення тарифів.
  • У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту з заняттям проїзної частини до 17 січня 2022 року та тротуару – до 16 травня 2022 року.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

8 906

захворіло за тиждень в Києві

-9%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти