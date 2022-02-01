В Киеве сегодня ночью изменится движение транспорта – новые графики и маршруты

В Киеве в ночь на 2 февраля изменят графики и маршруты общественного транспорта. Движение скоростных трамваев будет приостановлено, а троллейбусы будут курсировать по новым направлениям.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Троллейбусы
В ночь на 2 февраля будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Правды – улице И. Выговского.
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С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
- "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Трамваи
В ночь на 2 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3 из-за ремонта контактной сети трамвая по улице Покотила – бульвара Кольцова.
С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила – бульв. Кольцова будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут №1:
- от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
- от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.
Маршрут №3:
- от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;
- от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
В 05:00 движение будет возобновлено по графику.