В Киеве сегодня ночью изменится движение транспорта – новые графики и маршруты

Скоростные трамваи в сторону Борщаговки временно приостановят движение

Троллейбус и трамваи изменят графики. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 2 февраля изменят графики и маршруты общественного транспорта. Движение скоростных трамваев будет приостановлено, а троллейбусы будут курсировать по новым направлениям.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Троллейбусы

В ночь на 2 февраля будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Правды – улице И. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

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Трамваи

В ночь на 2 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3 из-за ремонта контактной сети трамвая по улице Покотила – бульвара Кольцова.

С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила – бульв. Кольцова будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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Маршрут №1:

от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;

от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;

от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

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