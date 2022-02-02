У Києві скоротили графік роботи трамваїв – маршрути

Співробітники підприємства проведуть ремонтні роботи

У столиці транспорт їздитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 3 лютого скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №1, 3. По вул. Покотила-бульв. Кольцова ремонтують контактну мережу.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" .



Так, з 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.



Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:



Маршрут №1:

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від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;

від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;

від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

У службі зазначили, що о 05:00 рух буде відновлено за графіком.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки

У разі запровадження в Україні тотального локдауну влада Києва планують ввести спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

Крім того, він додав, що метро в Києві працюватиме в колишньому режимі і закриватиме його у разі локдауну не планують.

Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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