У Києві тролейбуси змінять рух – час та маршрути

Співробітники підприємства "Київпастранс" проведуть ремонтні роботи

У столиці громадський транспорт їздитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 18 лютого буде змінено маршрути тролейбусів № 92Н, 93Н, 94Н. Це станеться через ремонт контактної мережі тролейбуса на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

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Так, з 00:20 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

Маршрут № 92Н від просп. Свободи до вул. І. Виговського за діючим маршрутом, далі – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський, далі за діючим маршрутом.

Маршрути № 93Н, 94Н відповідно від вул. Чорнобильської та просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги за діючими маршрутами, далі – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги, далі за діючими маршрутами.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

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"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, по окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а воно іноді буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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