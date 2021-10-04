У Києві у трамвая на ходу відвалилося колесо (фото)

Пасажирам довелося скористатися іншим транспортом

На місці утворилася пробка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 4 жовтня пасажирам трамваїв №14 та 15 довелося пересідати на інші види транспорту або йти пішки. Свідки НП повідомили, що колесо відпало у одного з трамваїв маршруту №14.

Про це повідомляє Kyiv Media.

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Сталося це безпосередньо під час руху, в годину пік.

Колесо відірвалося у трамвая на ходу / Фото: Kiev Media

В результаті інциденту транспорт довелося зупинити, а на місці поломки утворилася пробка з трамваїв.

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В Київпастрансі відзначили, що крім руху трамваїв 14 затримували ще і №15. Рухаються обидва маршрути від вулиці Василенка на Поділ.

На місці події працювали фахівці, яким вдалося полагодити трамвай.

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"Трамвайні" НП

Це не перший інцидент з трамваями. Сьогодні в районі столичного ринку "Юність" чоловік ліг спати прямо на трамвайних рейках. Через це довелося тимчасово зупинити рух трамваїв. Біля релаксирующего любителя сієсти зібралися перехожі, деякі навіть подумали, що тут почався мітинг.

Раніше ми писали, що сталася НП з водієм трамвая №28. Через пекучу спеку водій трамвая знепритомнів прямо під час руху по маршруту. В кабіні водія стояла висока температура в +47 градусів. Водієві допомогла прийти в себе колега з зустрічного трамвая – за допомогою таблеток і води.

А в Одесі пасажири п'ятого трамвая на руках перенесли поліцейську машину, яка стояла занадто близько до рейок. Водій припаркував машину занадто близько до рейок, а сам разом з напарниками кудись пішов, навіть не вимкнувши сирену. Коли трамвай під'їхав до цього місця, водій повідомила пасажирам, що їхати далі не зможе через перешкоди на дорозі. Люди вирішили не чекати, коли поліцейські повернуться, і прибрали машину самі.

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