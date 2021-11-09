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У Києві затримується рух трамваїв: куди краще не їхати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 17:09
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Це пов'язано з тим, що сталася ДТП. На місце викликали патрульну поліцію
У Києві затримується транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві затримується транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримується рух кількох трамваїв. Це пов'язано з тим, що по вулиці Закревського сталася ДТП. На місце викликали патрульну поліцію.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастранс".

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Деталі

Як стало відомо, станом на вечір 9 листопада у столиці затримується рух трамваїв №5 та 28 по вулиці Закревського – Поліклініка у напрямку з.п. "Троєщина-2". Там сталася ДТП і на місце викликали поліцію.

Зазначається, що рух трамваїв №5 організовано до вул. Милославська, а рух трамваїв №28 організовано на вул. Лифаря.

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Тролейбуси та автобуси у Києві курсують із запізненням

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне становище №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к Керченська площа – проспект Шухевича – проспект Степана Бандери через скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Змінено рух автобусів №46 на вул. Микитенка через проведення ярмарку. Рух автобусів №46 організовано без заїзду на вул. Микитенка.

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Затримується рух трамваїв №28, 35 на вул. Закревського/Торговий комплекс через хуліганство пасажира. На місце викликано поліцію.

Затримується рух тролейбусів №22, 27, 30, 42 по вул.Гетьмана 30 у напрямку Кадетського Гаю через ДТП. На місце викликано поліцію.

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