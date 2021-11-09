В Киеве задерживается движение трамваев: куда лучше не ехать

Это связано с тем, что случилось ДТП. На место вызвали патрульную полицию

В Киеве задерживается транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задерживается движение нескольких трамваев. Это связано с тем, что по улице Закревского случилось ДТП. На место вызвали патрульную полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

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Детали

Как стало известно, по состоянию на вечер 9 ноября в столице задерживается движение трамваев №5 и 28 по улице Закревского – Поликлиника в направлении з.п. "Троещина-2". Там произошло ДТП и на место вызвали полицию.

Отмечается, что движение трамваев №5 организовано до ул. Милославская, а движение трамваев №28 организовано на ул. Лифаря.

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Троллейбусы и автобусы в Киеве курсируют с опозданием

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь – проспект Шухевича – проспект Степана Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Изменено движение автобусов №46 по ул. Микитенко по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №46 организовано без заезда по ул. Микитенко.

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Задерживается движение трамваев №28, 35 на ул. Закревского/Торговый комплекс по причине хулиганства пассажира. На место вызвана полиция.

Задерживается движение троллейбусов №22, 27, 30, 42 по ул.Гетмана 30 в направлении Кадетского Гая по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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