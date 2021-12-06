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У Києві завтра змінять роботу громадського транспорту – список маршрутів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 17:30
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Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які за необхідності будуть задіяні
У Києві транспорт працюватиме по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві транспорт працюватиме по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в ніч з 7 на 8 грудня транспорт працюватиме на годину довше. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між командами "Шахтар" Донецьк та "Шериф" Тирасполь.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Буде продовжено роботу маршрутів:

  • тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

  • трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;

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  • автобусних в режимі маршрутного таксі -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

У столиці багато ДТП

Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїзній частині виник затор з тролейбусів.

Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один з документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.

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