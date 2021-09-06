У Київському метрополітені на "Позняках" утворився натовп і тиснява (фото)

Закрили для пасажирів один вихід зі станції, який веде до проспекту Бажана

Вранці у на станції зібралася досить велика черга. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні від самого ранку киянам довелося вистоювати увеличезних чергах біля турнікетів, щоб потрапити на станцію метро "Позняки". У Київському метрополітені "Сьогодні" повідомили, що все обладнання на станції метро "Позняки" справне.

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Ймовірно, скупчення пасажирів пов'язане з ремонтом одного з входів-виходів на станцію.

Нагадаємо, він закритий на ремонт до 18 вересня.

Натовп біля входу в метро. Фото: Газета Дарницькі Вісті/Facebook

Ремонт на "Позняках"

На станції метро "Позняки" закрили для пасажирів один вихід зі станції, який веде до проспекту Бажана.

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Підземний перехід перекрили огороджувальною стрічкою і повісили оголошення про те, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт. Пасажирам радять користуватися іншою частиною цього переходу, який веде до ТЦ "Піраміда".

Роботи саме в розпалі. Робітники демонтували старі сходи, на місце завезли багато піску. Ремонтники кажуть, що сходинки добряче зносилися.

У Київському метрополітені підтверджують, що ремонт тут вкрай потрібний.

"У переході змінюють зношене гранітне покриття. Перевірять всі решітки, які встановлені над "ямою для танення снігу". Роботи не великого обсягу, а косметичні, але потрібно їх завершити, щоб надати переходу належного вигляду", – розповіли нам у метрополітені.

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