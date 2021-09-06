У Київському метрополітені на "Позняках" утворився натовп і тиснява (фото)

Сьогодні від самого ранку киянам довелося вистоювати увеличезних чергах біля турнікетів, щоб потрапити на станцію метро "Позняки". У Київському метрополітені "Сьогодні" повідомили, що все обладнання на станції метро "Позняки" справне.
Ймовірно, скупчення пасажирів пов'язане з ремонтом одного з входів-виходів на станцію.
Нагадаємо, він закритий на ремонт до 18 вересня.
Ремонт на "Позняках"
На станції метро "Позняки" закрили для пасажирів один вихід зі станції, який веде до проспекту Бажана.
Підземний перехід перекрили огороджувальною стрічкою і повісили оголошення про те, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт. Пасажирам радять користуватися іншою частиною цього переходу, який веде до ТЦ "Піраміда".
Роботи саме в розпалі. Робітники демонтували старі сходи, на місце завезли багато піску. Ремонтники кажуть, що сходинки добряче зносилися.
У Київському метрополітені підтверджують, що ремонт тут вкрай потрібний.
"У переході змінюють зношене гранітне покриття. Перевірять всі решітки, які встановлені над "ямою для танення снігу". Роботи не великого обсягу, а косметичні, але потрібно їх завершити, щоб надати переходу належного вигляду", – розповіли нам у метрополітені.
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