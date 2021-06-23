У київському метрополітені хлопець катався на самокаті (відео)

Хлопець їхав прямо в натовпі людей на самокаті

Чоловік на самокаті в переході з Хрещатика на Майдан. Фото: колаж "Сьогодні"

У київському метрополітені помітили молодого чоловіка, який їхав на самокаті. Варто відзначити, що кататися в підземці заборонено.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

Порушник їхав в переході зі станції "Хрещатик" на "Майдан Незалежності".

"Ходити ногами не в тренді", – пишуть в Мережі.

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У метрополітені вже обговорювали раніше правила перевезення моноколіс і самокатів. Кататися по платформі заборонено.

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"Це може призвести до реальних складним травм", – сказали в метро.

Також нагадуємо, що вступило в силу рішення Київради, яке передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.

Раніше ми писали, що в Київському метрополітені одна зі станцій працює погодинно.

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Тажке ми повідомляли, що в вагонах київського метро пасажири помічають таблички, на яких вказано завод-виробник техніки, а саме – вагонів, які були виготовлені в Російській Федерації. І якщо раніше на ці таблички ніхто не звертав уваги, то на сьомий рік війни пасажири це відмічають.