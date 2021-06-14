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У Київському метрополітені тимчасово закриють станцію: коли і чому

14 червня 2021 18:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У столиці продовжують ставити нові турнікети – цього разу міняти будуть на "Славутичі" і станцію тимчасово закриють

У Київському метрополітені з 15 по 19 червня буде закритий вестибюль на станції метро "Осокорки" в напрямку "Славутича". Тобто, вийти на цій станції жителі міста не зможуть.

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Про це повідомили в КМДА.

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Зазначається, що в цей період у підземці мінятимуть турнікети.

"Нові турнікети вже встановлено на багатьох станціях і приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина та безконтактну банківську картку", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше на станції Київського метрополітену "Шулявська" поставили два ряди турнікетів – пасажири були розгублені.

Зазначимо, турнікети в київському метро регулярно стають проблемою – нещодавно хвилю обурення викликали нові турнікети. Городяни нарікають на те, що самі пристрої турнікетів часто зависають і доводиться довго чекати, коли на панелі загориться зелений колір.

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