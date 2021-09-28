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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрили туристично-інформаційний центр

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 вересня, 09:10
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Центр працює цілодобово на першому поверсі пасажирського терміналу D аеропорту "Бориспіль"
Це другий туристично-інформаційний центр в столиці від VISIT Ukraine
Це другий туристично-інформаційний центр в столиці від VISIT Ukraine / Фото: Колаж: Сьогодні

У пасажирському терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль" відкрили сучасний туристичний інформаційний центр Visit Ukraine. Це вже другий ТИЦ під брендом Visit Ukraine.

Про це повідомляє VISIT Ukraine.

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Всі гості, які були присутні на відкритті змогли відправитися у віртуальну подорож по Україні завдяки інноваційним VR очками.

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"Відтепер всі гості столиці будуть отримувати кваліфіковану туристичну допомогу 24/7 для легких, безпечних і цікавих подорожей Києвом і всією Україною", – йдеться в повідомленні.

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Центр знаходиться в терміналі D
Центр знаходиться в терміналі D / Фото: Facebook

Відзначимо, що перший туристично-інформаційний центр знаходиться в холі залізничного вокзалу Київ-Пасажирський.

Послуги від ТИЦ Visit Ukraine в "Борисполі":

  • надання туристичної інформації про Україну (туристичні цікаві місця або маршрут, актуальні події, транспорт і т.д.);
  • надання безкоштовних консультацій щодо вимог перетину державного кордону і правил перебування на території України під час дії карантину;
  • підбір турів та екскурсій;
  • інформування про авіа/залізничні сполучення, русі громадського транспорту;
  • поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал України;
  • замовлення трансферу від кращого преміум-таксі в Києві.

Центр працює цілодобово на першому поверсі пасажирського терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Статистика "Борисполя"

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"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.
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