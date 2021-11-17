Виноват Кличко? В Киеве выступили против повышения цен на проезд

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр столицы Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регуляторной службы.
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В ведомстве заявили: если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято.
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В ГРС добавили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.
Повышение цен на проезд могут не допустить
Представители "Слуги Народа" в Киеве и Верховной Раде выступили против повышения цен на проезд и сейчас ищут юридические механизмы, как этого не допустить.
Депутаты будут инициировать проведение полного аудита функционирования общественного транспорта Киева и Киевского метрополитена.
Сколько теперь будет стоить проезд в столице?
- Одна поездка в коммунальном транспорте с 1 января (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
- В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
- Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.
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