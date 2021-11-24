Больных все больше, а антивакцинаторы снова перекрывают центр – что происходит с COVID-19 в Киеве

Ситуация с COVID-19 в Киеве / Коллаж "Сегодня"

В Киеве с каждым днем число заболевших становится все больше, но школьники столицы все-таки вернулись за парты.

Подробнее о том, что в Киеве происходит с COVID-19, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

За сутки 23 ноября в столице зафиксировали 1743 новых больных COVID-19. Умерли от коронавируса за этот период 35 людей, а вылечились – 1504.

Ситуация в городе с начала пандемии:

заболели – 291 437 человек,

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вылечились – 248 928,

умерли – 7284.

Школьники вернулись за парты

В Киеве с 22 ноября возобновилось очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах:

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специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования;

заведений физической культуры и спорта;

художественных школ и художественных учреждений.

Восстановить очное обучение учреждениях могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны.

Вскоре школьники могут вернуться за парты. Фото: коллаж "Сегодня"

Как проходит Черная пятница в Киеве

В столице стартовала популярная во всем мире Черная пятница – время неимоверных скидок в магазинах на разнообразные товары.

Город до сих пор находится в красной зоне карантина. По действующим правилам, в ТРЦ, где размещены крупные магазины одежды и техники, можно зайти, только если вы вакцинированы или имеете отрицательный тест на COVID.

В одном из крупных торговых центров на Осокорках наличие документа о вакцинации строго проверяют на входе в ТРЦ. Внутри торгового центра было немного посетителей. На эскалаторах и в торговых залах очень мало людей. Хотя на часах и было уже почти 19:00. Пустынно выглядела и зона фудкорта, которая обычно до отказа забита посетителями.

/ Фото: freepik.com

Ситуация стабилизируется?

В КГГА уверяют, что ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду.

При этом, по данным Минздрава, уровень госпитализации в Киеве составляет 62,8 при норме менее 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций снизилась на 22,0%, а занятость коек с кислородом в пределах нормы – 62,2% при норме до 65%. Таким образом, только один показатель соответствует красной зоне карантина – уровень госпитализаций.

В Киеве от COVID-19 прививают даже в мечети

В главном храме мусульман в Украине открыли центр массовой вакцинации. В киевской мечети Ар-Рахма теперь могут вакцинироваться все желающие.

Есть все вакцины, которыми сейчас прививают в Украине, кроме AstraZeneca, потому что в ее составе есть этиловый спирт, а он в исламе запрещен.

Антивакцинаторы в столице перекрыли центр Киева

Сегодня, 24 ноября, под Верховной Радой снова собираются на митинг антивакцинаторы. Люди выстроились с соответствующими плакатами.

Утром антивакцинаторы выстроились с плакатами возле станции метро "Арсенальная".

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

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