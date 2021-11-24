Хворих все більше, а антивакцинатори знову перекривають центр – що відбувається з COVID-19 у Києві

Ситуація з COVID-19 у Києві / Колаж "Сьогодні"

У Києві з кожним днемкількість хворих стає дедалі більшою. Проте школярі столиці таки повернулися за парти.

Докладніше про те, що у Києві відбувається з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

За добу 23 листопада у столиці зафіксували 1743 нових хворих на COVID-19. Померло від коронавірусу за цей період 35 людей, а вилікувалося – 1504.

Ситуація у місті з початку пандемії:

захворіло – 291 437 людей,

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вилікувалося – 248 928,

померло – 7284.

Школярі повернулися за парти

У Києві з 22 листопада поновилося денне навчанняу навчальних закладах, а також у художніх школах:

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спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти;

закладів фізичної культури та спорту;

художніх шкіл та художніх установ.

Відновити очне навчання установи можуть за дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної зони".

Незабаром школярі можуть повернутись за парти. Фото: колаж "Сьогодні"

Як проходить Чорна п'ятниця у Києві

У столиці стартувала популярна у всьому світі Чорна п'ятниця – час неймовірних знижок у магазинах на різноманітні товари.

Місто досі знаходиться у "червоній зоні" карантину. За чинними правилами, в ТРЦ, де розміщені великі магазини одягу та техніки, можна зайти, тільки якщо ви вакциновані або маєте негативний тест на COVID.

В одному із великих торгових центрів на Осокорках наявність документа про вакцинацію суворо перевіряють на вході до ТРЦ. Усередині торгового центру було небагато відвідувачів. На ескалаторах та в торгових залах дуже мало людей. Хоча на годиннику і було вже майже 19:00. Порожньо виглядала і зона фудкорту, яка зазвичай повністю забита відвідувачами.

/ Фото: freepik.com

Чи стабілізується ситуація?

У КМДА запевняють, що ситуація у столиці стабілізувалася загалом – зменшується кількість тяжкохворих з показаннями до госпіталізації, а також вивільняються місця у лікарнях із підключенням до кисню.

При цьому, за даними МОЗ, рівень госпіталізації в Києві становить 62,8 за норми менше 60 на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізацій знизилася на 22,0%, а зайнятість ліжок із киснем у межах норми – 62,2% за норми до 65%. Таким чином, лише один показник відповідає "червоній зоні" карантину – рівень госпіталізацій.

У Києві від COVID-19 вакцинують навіть у мечеті

У головному храмі мусульман в Україні відкрили центр масової вакцинації. У київській мечеті Ар-Рахма тепер можуть вакцинуватися усі охочі.

Є всі вакцини, якими зараз роблять щеплення в Україні, окрім AstraZeneca, бо у її складі є етиловий спирт, а він у ісламі заборонений.

Антивакцинатори у столиці перекрили центр Києва

Сьогодні, 24 листопада, під Верховною Радою знову збираються на мітинг антивакцинатори. Люди вишикувалися з відповідними плакатами.

Вранці антивакцинатори вишикувалися з плакатами біля станції метро "Арсенальна".

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є діючий негативний ПЛР-тест. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

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