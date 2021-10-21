"Чужой" возле Оперного театра. В Киеве установили необычный памятник (фото)

Теперь есть возможность соприкоснуться с современным искусством «в живую» / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киева на Театральной площади перед Национальной оперой Украины состоялся перформанс – открытие необычной скульптурной композиции "Непредсказуемые обстоятельства", которая будет тут находиться до 1 декабря. В рамках нового арт-проекта "Без ограничений".

Инсталляция сразу вызвала любопытство у прохожих. Люди с интересом рассматривали фигуры, а возле одной из них даже фотографировались.

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"Очень оригинально. Мне понравились обе скульптуры синего и серебристого цветов. Второй почему-то напомнил страшного персонажа из фильма "Чужой". Но это только так показалось", – поделилась с нами киевлянка Наталья.

Прошло торжественное открытие скульптуры / Фото: Сегодня

Как рассказали сайту "Сегодня" организаторы, арт-проект "Без ограничений" создан для того, чтобы как можно больше людей получили возможность соприкоснуться с современным искусством "в живую".

"Выставочные площадки этого проекта не имеют ни постоянного адреса, ни каких-либо ограничений в пространстве и во времени. Сегодня это Театральная площадь в Киеве, а через месяц этот же арт-объект (или другой) можно будет увидеть совсем в другом городе или даже в другой стране", – рассказывает инициатор проекта Олег Дзюбяк.

Диалог с пространством

"Скульптуры имеют абстрактные формы, они своим видом подталкивают зрителя к размышлениям над некоторыми вопросами и, в то же время, заставляют искать ответы на них, таким образом формируется диалог зрителя с собой, со скульптурой и с пространством вокруг него", – рассказывает Михаил Деяк, автор скульптурной инсталляции.

Скульптуры довольно необычные и имеют абстрактные формы / Фото: Сегодня

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Знаковое место

Театральная площадь для старта проекта была выбрана не случайно. Современная форма абстрактной скульптурной инсталляции выглядит достаточно вызывающе на фоне старинного здания Национальной оперы Украины (в сентябре ему исполнилось 120 лет), что безусловно привлекает внимание как к арт-объекту, так и к архитектурному шедевру начала ХХ века архитектора Виктора Шретера.

Такое "соседство" должно стать поводом для дискуссии – каждый может высказать свое мнение как о самой скульптурной композиции, так и о желаемой площадке для ее дальнейшего расположения.

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Арт-объект уже радует глаз прохожих / Фото: Сегодня

Можно высказаться

Именно для этого на табличке возле арт-объекта нанесен QR-код, с помощью которого каждый сможет ответить на вопросы анкеты. Результаты опроса будут обнародованы по окончании экспозиции.

Кстати, на табличке есть еще один QR-код с переходом на видеоролик и другую интересную информацию о скульптурной инсталляции Михаила Деяка "Непредвиденные обстоятельства".

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