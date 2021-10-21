"Чужий" біля Оперного театру. У Києві встановили незвичайний пам'ятник (фото)

Тепер є можливість стикнутися з сучасним мистецтвом «в живу» / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києва на Театральній площі перед Національною оперою України відбувся перформанс – відкриття незвичайної скульптурної композиції "Непередбачувані обставини", яка буде тут перебувати до 1 грудня. В рамках нового арт-проекту "Без обмежень".

Інсталяція відразу викликала цікавість у перехожих. Люди з цікавістю розглядали фігури, а біля однієї з них навіть фотографувалися.

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"Дуже оригінально. Мені сподобалися обидві скульптури синього і сріблястого кольорів. Другий чомусь нагадав страшного персонажа з фільму "Чужий". Але це тільки так здалося", – поділилася з нами киянка Наталя.

Пройшло урочисте відкриття скульптури / Фото: Сьогодні

Як розповіли сайту "Сьогодні" організатори, арт- проєкт "Без обмежень" створено для того, щоб якомога більше людей отримали можливість доторкнутися до сучасного мистецтва "в живу".

"Виставкові майданчики цього проекту не мають ні постійної адреси, ні будь-яких обмежень в просторі і в часі. Сьогодні це Театральна площа в Києві, а через місяць цей же арт-об'єкт (або інший) можна буде побачити зовсім в іншому місті або навіть в іншій країні", – розповідає ініціатор проекту Олег Дзюбяк.

Діалог з простором

"Скульптури мають абстрактні форми, вони своїм виглядом підштовхують глядача до роздумів над деякими питаннями і, в водночас, змушують шукати відповіді на них, таким чином формується діалог глядача з собою, зі скульптурою і з простором навколо нього", – розповідає Михайло Деяк, автор скульптурної інсталяції.

Скульптури досить незвичайні і мають абстрактні форми / Фото: Сьогодні

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Знакове місце

Театральна площа для старту проекту була вибрана не випадково. Сучасна форма абстрактної скульптурної інсталяції виглядає досить зухвало на тлі старовинної будівлі Національної опери України (у вересні йому виповнилося 120 років), що безумовно привертає увагу як до арт-об'єкту, так і до архітектурного шедевру початку ХХ століття архітектора Віктора Шретера.

Таке "сусідство" має стати приводом для дискусії – кожен може висловити свою думку як про саму скульптурної композиції, так і про бажану майданчику для її подальшого розташування.

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Арт-об'єкт вже радує око перехожих / Фото: Сьогодні

Можна висловитися

Саме для цього на табличці біля арт-об'єкта завдано QR-код, за допомогою якого кожен зможе відповісти на питання анкети. Результати опитування будуть оприлюднені після закінчення експозиції.

До речі, на табличці є ще один QR-код з переходом на відеоролик і іншу цікаву інформацію про скульптурну інсталяцію Михайла Деяка "Непередбачені обставини".

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