Грузовики отбросило в АЗС: под Киевом произошло ужасное ДТП (видео)

На месте ДТП работает полиция, врачи и спасатели /Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где недавно хозяин дома расстрелял грабителей, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Реклама

Детали ДТП

Аварии произошла близ села Бзов Барышевского района Киевской области. В результате столкновения два грузовика влетели в АЗС. На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители, врачи и спасатели. О причине ДТП пока информации нет.

После столкновения оба грузовика взлетели в АЗС/Видео: Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Пьяный водитель транспортного средства врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте дороги. После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия потушили пламя. В автомобиле сработали подушки безопасности.

Читайте также