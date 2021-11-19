Вантажівки відкинуло в АЗС: під Києвом сталася жахлива ДТП (відео)

На місці ДТП працює поліція, лікарі та рятувальники/Колаж: Сьогодні

У Київській області, де нещодавно господар будинку розстріляв грабіжників, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.

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Деталі ДТП

Аварі сталася неподалік села Бзів Баришівського району Київської області. Внаслідок зіткнення дві вантажівки влетіли в АЗС. На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці, лікарі та рятувальники. Про причину ДТП наразі інформації немає.

Після зіткнення обидві вантажівки злетіли в АЗС/Відео: Київ оперативний

У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. П'яний водій транспортного засобу врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я. Водій відбувся легким переляком. В автомобілі спрацювала подушка безпеки.