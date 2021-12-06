Хотел порыться в мусоре. В Киеве мужчина открыл стрельбу по охранникам свалки (фото)

На столичной свалке произошла стрельба / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошла стрельба на территории полигона строительных и крупногабаритных отходов №6 на улице Пироговский шлях. Мужчина хотел проникнуть на свалку.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевспецтранс".

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Нарушителя заметили охранники, которые попытались ему помешать. Однако злоумышленник решил попасть на полигон через забор. Когда работники полигона начали мешать мужчине, он решил от них отстреливаться из револьвера Флобера.

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранников

"Один из сотрудников охраны получил легкие травмы, его жизни ничего не угрожает. Решительными действиями охраны полигона нарушитель задержан и передан полиции", – говорится в сообщении.

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Мужчине не удалось проникнуть на режимный объект

В обществе Киевспецтранс отметили, что столичные полигоны №5 и №6 являются режимными объектами, которые относятся к критической инфраструктуре.

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