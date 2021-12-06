Хотів поритися у смітті. У Києві чоловік відкрив стрілянину по охоронцям сміттєзвалища (фото)

На столичному звалищі сталася стрілянина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася стрілянина на території полігону будівельних та великогабаритних відходів №6 на вулиці Пирогівський шлях. Чоловік хотів проникнути на смітник.

Про це повідомляє прес-служба "Київспецтрансу".

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Порушника помітили охоронці, які спробували завадити йому. Проте зловмисник вирішив потрапити на полігон через огорожу. Коли працівники полігону почали заважати чоловікові, він вирішив від них відстрілюватись із револьвера Флобера.

Невідомий чоловік зробив кілька пострілів у охоронців

"Один із співробітників охорони отримав легкі травми, його життю нічого не загрожує. Рішучими діями охорони полігону порушника затримано та передано поліції", – йдеться у повідомленні.

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Чоловікові не вдалося проникнути на режимний об'єкт

У суспільстві Київспецтранс зазначили, що столичні полігони №5 та №6 є режимними об'єктами, які належать до критичної інфраструктури.

Останнім часом почастішали випадки стрілянини

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