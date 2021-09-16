Из-за воровства денег на закупках пассажирских лифтов в "Житлоинвестбуд-УКБ" пришли с обысками

СБУ города Киева проводит проверку в КП / Фото: пресс-служба прокуратуры

Хищение средств на закупках пассажирских лифтов – на коммунальном предприятии по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика продолжаются обыски.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"Коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9 млн 900 тыс. гривен на счета общества за поставки пассажирских лифтов. Поставщик в свою очередь перечислил указанные денежные средства на счета других обществ будто на приобретение комплектующих к лифтам. В то же время, как установлено следствием, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями данных комплектующих и не совершали их приобретения в отчетный период", – говорится в сообщении.

Таким образом, установлено, что операции по поставке комплектующих к лифтам прошли исключительно с целью обналичивания денег.

Реклама

В служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски.

Коррупция в структурах КГГА

В августе прошла серия обысков в разных департаментах КГГА и коммунальных предприятиях Киева.

18 августа прошли обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого подозреваются в нецелевом использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн.

в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн. 17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств . Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.

. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных предприятиях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по фактухищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски - свидетельство политического давления на него и на столичную власть.

Также мы сообщали, что в "Киевавтодор" и "Киевавтодормост" пришли с обысками