Из-за воровства денег на закупках пассажирских лифтов в "Житлоинвестбуд-УКБ" пришли с обысками

СБУ города Киева проводит проверку в КП / Фото: пресс-служба прокуратуры
Хищение средств на закупках пассажирских лифтов – на коммунальном предприятии по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика продолжаются обыски.
Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.
"Коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9 млн 900 тыс. гривен на счета общества за поставки пассажирских лифтов. Поставщик в свою очередь перечислил указанные денежные средства на счета других обществ будто на приобретение комплектующих к лифтам. В то же время, как установлено следствием, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями данных комплектующих и не совершали их приобретения в отчетный период", – говорится в сообщении.
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Таким образом, установлено, что операции по поставке комплектующих к лифтам прошли исключительно с целью обналичивания денег.
В служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски.
Коррупция в структурах КГГА
В августе прошла серия обысков в разных департаментах КГГА и коммунальных предприятиях Киева.
- 18 августа прошли обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого подозреваются в нецелевом использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн.
- 17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.
- 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.
- 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных предприятиях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.
- 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.
- 8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по фактухищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски - свидетельство политического давления на него и на столичную власть.
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