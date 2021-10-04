Дарницкий мост в Киеве достроят: названы стоимость и сроки

Готовность Дарницкого моста - 80% / Фото: Коллаж: Сегодня

Дарницкий мост будет достроен. Укрзализныця по итогам прозрачного конкурсного отбора в системе Prozorro заключила договор с ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" на достройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

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"Компания-победитель до конца 2022 года завершит строительство дороги с реконструкцией Харьковского путепровода, а также автомобильной развязки с Днепровской набережной. Это существенно разгрузит трафик на левобережной части столичного мегаполиса. Работы будут профинансированы за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Стоимость работ

Общая стоимость работ – 1,15 млрд грн. Кабинет Министров Украины выделил 500 млн гривен на завершение работ на мосту.

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"Готовность Дарницкого моста – 80%. С 2013 года комплекс автомобильных съездов с моста на левом берегу стоит в недостроенном состоянии", – добавляют в сообщении.

Ремонты киевских мостов

Ранее мы писали, что киевляне постоянно обсуждают в соцсетях состояние перил моста Патона, которые покрылись ржавчиной и уже в некоторых местах отваливаются от основной части переправы. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" не отрицают, что мост находиться в проблемном состоянии, там отмечают, что специалисты регулярно следят за конструкциями моста Патона. Мост нуждается в ремонте и об этом заявлялось неоднократно. Это будет реставрация, поскольку сооружения имеет охранный статус и считается памятником архитектуры.

Сейчас идет ремонт на Южном мосту. Ремонтные работы стартуют на эстакаде переправы в районе Выдубичей, где продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Как рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор", работы начались в начале августа и до сих пор продолжались под проезжей частью.

Также до конца этого года власти Киева планируют открыть движение автотранспорта по Подольскому мосту-долгострою. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". По состоянию на первое полугодие 2021 года готовность по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве" составляет 65%.

Кроме того, на путепроводе по проспекту Победы, возле железнодорожной станции "Святошин", начались активные ремонтные работы. Рабочие укрепляют сооружение. На мосту будет проведен средний ремонт. Сейчас там начались подготовительные работы. Их выполняют сотрудники КП "Киевавтодормост". Будут ремонтировать опоры путепровода и другие его конструкции, которые уже нуждаются в ремонте.

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