На левом берегу в Киеве сбой в работе трамваев

В маршруте трамвая №22 изменения / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве с утра задерживается движение трамваев №22. Пока неизвестна причина.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.
"Задерживается движение трамваев №22 по бул. Перова по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", – говорится в сообщении.
Так, сейчас движение трамваев организовано до ул. С. Лифаря.
Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.
Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.
"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.