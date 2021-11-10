На лівому березі у Києві збій у роботі трамваїв

У маршруті трамваю №22 зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зранку виходить рух трамваїв №22. Поки що невідома причина.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Telegram.



"Затримується рух трамваїв № 22 по бул. Перова з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства", – йдеться у повідомленні.

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Так, зараз рух трамваїв організовано до вул. С. Лифаря.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста у робочі та вихідні дні у період з 7:00 до 20:00.

Відповідна петиція була зареєстровано на сайті Київради.

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"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на паливо – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводять у нічний час доби", – пише автор.

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