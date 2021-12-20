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"Кто платит за такое?" В Киеве во время снегопада начали укладывать асфальт – видео

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 19:52
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Дорожники начали свои работы сегодня вечером, когда столицу укрыл сильный снегопад
Асфальт во время осадков укладывают уже не первый раз.
Асфальт во время осадков укладывают уже не первый раз. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве дорожники начали укладывать асфальт прямо во время снегопада. Вечером столицу накрыла непогода.

Видео, фиксирующее укладку асфальта, разместили в Telegram-канале KIEVMAP.

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"В Киеве выпал снег – пора класть асфальт", – говорится в подписи к видео.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

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Реакция соцсетей

В комментариях к видео возмущены. Люди не понимают логики таких действий.

"Кто платит за такое? Бюджет? Уже открыто уголовное дело по факту?", – интересуется одна из подписчиков канала.

"Это не первый раз. Может быть, пора найти в этом смысл?", – говорят другие.

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В Киеве снег и надвигается мороз

В столице ждут резкое похолодание, уже ночью температура воздуха опустится до -11 градусов.

Из-за того, что морозная погода продержится пару дней, в столице разворачивают пункты обогрева. Туда могут прийти все, кто нуждается в помощи. В сильный мороз рекомендуют не оставаться на улице больше, чем на полчаса.

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