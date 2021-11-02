Помогли упасть с пенька. Что произошло с легендарной скульптурой Ежика в Киеве (фото)

Деревянный столб под Ежиком устал / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве от рук вандалов пострадала скульптура Ежика, который установлен в сквере на улице Рейтарской. Легендарный персонаж был повален с пня на землю, сообщает "Сегодня".
Как заявил глава Шевченковской РГА Олег Гаряга, вандалов уже ищут правоохранители, а о поврежденном ежике сообщили небезразличные граждане.
"Этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Вместе с тем хочу всех успокоить – мы в ближайшее время вернем на место Ежика. Сейчас над его реставрацией работает наша коммунальная служба", – написал в социальных сетях Олег Гаряга.
У автора памятника Константина Скритуцкого своя версия ЧП.
"Деревянный столб под Ежиком устал сопротивляться силе земного тяготения и с минимальными потерями для Ежика упал. Ежика быстро забрали с улицы и завтра его доставят ко мне в мастерскую. Постараемся вернуть Ежика на место как можно быстрее!", – написал у себя на странице в социальных сетях Константин Скритуцкий.
Как рассказала сайту "Сегодня" помощница скульптора, пень на котором стоял Ежик был уже старый и трухлый.
"Его давно планировали заменить. Ежика ремонтировали не раз, а пень никогда не ремонтировался. Возможно, кто-то действительно залезал на пень, и не выдержав нагрузки, он рухнул на землю. Сейчас скульптура находится у коммунальщиков Шевченковского района. Мы отвезем ее в мастерскую скульптора и примем решение о необходимом ремонте", – пояснила нам Марина, помощник скульптора Константина Скритуцкого.
Наказание за вандализм
Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:
- штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
- или исправительными работами на срок до двух лет;
- или ограничением свободы на срок до трех лет;
- или лишением свободы на тот же срок.
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