Претендент на кресло Кличко – Петр Чернышов: что о нем известно?

Алексей Чернышов – человек непубличный, его называют хорошим менеджером и членом команды Зеленского

На этой неделе опять поднялась тема смещения мэра Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Сайт "Сегодня" от своих источников узнал, что этот пост может достаться министру развития общин и территорий Алексею Чернышову.

Who is Mister Чернышов?

Родился в Харькове 4 сентября 1977 года, где провел детство, школьные годы, получил высшее образование.

С 1994 по 1999 год – учеба в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия".

С 1996 по 2002 год – по специальности "Правоведение" учился в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

В 1999 году проходил профессиональный курс по стандартам международного Института управления проектами.

Успешно занимался бизнесом в IT-отрасли, а позже коммерческой недвижимостью.

20 октября 2019 года Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Чернышова на пост главы Киевской областной государственной администрации.

Под руководством губернатора Чернышова был разработан стратегический план развития региона, среди приоритетных направлений которого – децентрализация, развитие инфраструктуры Киевской области.

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта 2020 года Чернышов вошел в обновленный состав Кабинета министров Украины.

У Петра Чернышова есть страница в Facebook. Мы побродили по ней, но никаких интересных деталей не нашли. Одина официальная информация.

Напомним, что Виталий Кличко постоянно заявляет, что центральная власть оказывает на него давление с тем, чтобы он освободил кресло главы КГГА. Мэр даже заявил, что такого не было при Викторе Януковиче.

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На этой неделе Кличко выпустил видеообращение, в котором сказал, что проводимые в департаментах КГГА и коммунальных предприятиях обыски тоже являются элементом давления на него.

Кстати, пока Алексей Чернышов не подтверждает информацию о том, что его кандидатуру рассматривают в качестве будущего главы КГГА.