Who is Mister Чернишов? Все про претендента на крісло Кличко

Олексій Чернишов - людина непублічна, його називають хорошим менеджером і членом команди Зеленського

На цьому тижні знову піднялася тема зміщення мера Віталія Кличка з поста глави Київської міської державної адміністрації. Сайт "Сегодня" від своїх джерел дізнався , що цей пост може дістатися міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову.

Who is Mister Чернишов?

Народився в Харкові 4 вересня 1977 року, де провів дитинство, шкільні роки, здобув вищу освіту.

З 1994 по 1999 рік – навчання в Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства".

З 1996 по 2002 рік – за спеціальністю "Правознавство" навчався в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

1999 року проходив професійний курс за стандартами міжнародного Інституту управління проєктами.

Успішно займався бізнесом в IT-галузі, а пізніше комерційною нерухомістю.

20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів погодив кандидатуру Олексія Чернишова на пост голови Київської обласної державної адміністрації.

Під керівництвом губернатора Чернишова був розроблений стратегічний план розвитку регіону, серед пріоритетних напрямків якого – децентралізація, розвиток інфраструктури Київської області.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня 2020 року Чернишов увійшов до оновленого складу Кабінету міністрів України.

У Петра Чернишова є сторінка у Facebook. Ми побродили нею, але жодних цікавих деталей не знайшли. Лише офіціоз.

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Нагадаємо, що Віталій Кличко постійно заявляє, що центральна влада чинить на нього тиск з тим, щоб він звільнив крісло глави КМДА. Мер навіть заявив, що такого не було при Вікторі Януковичі .

На цьому тижні Кличко випустив відеозвернення , в якому сказав, що обшуки в департаментах КМДА і комунальних підприємствах теж є елементом тиску на нього.

До речі, поки Олексій Чернишов не підтверджує інформацію про те, що його кандидатуру розглядають як майбутнього глави КМДА.