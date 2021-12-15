Растрата на ремонте Южного моста: в офис "Киевавтодора" пришли с обысками

В "Киевавтодор" прошли обыски / Фото: Коллаж: Сегодня
Столичная прокуратура провела обыски в офисах "Киевавтодор" и подрядчика. Все из-за растраты средств на ремонте Южного моста.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.
"Следственные действия происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств при проведении государственной закупки, предметом которой является капитальный ремонт деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через Днепр в Киеве, совершенной в особо крупных размерах. Общая сумма подряда составила 148,7 млн. грн", – говорится в сообщении.
Часть работ, которые согласно документам были выполнены подрядчиком на объекте в период с сентября по ноябрь, не соответствуют заявленным объемам и стоимости.
"Прошли обыски в офисных помещениях упомянутых предприятий с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, расследуемого по ч. 5 ст. 191 УК Украины", – добавляют в прокуратуре.
Что говорят в корпорации
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" "Сегодня" сообщили, что сотрудники столичной прокуратуры приходили к ним с обыском вчера.
"Мы предоставили сотрудникам прокуратуры все документы относительно Южного моста, которые их интересовали. Все эти тендерные документы есть в открытом доступе на сайте Прозоро", – расказали нам в КК "Киевавтодор".
Обыски в Киеве
В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщают о новых обысках в столичных госструктурах.
- 17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.
- 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.
- 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.
- 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.
- 8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
- 16 сентября из-за воровства денег на закупках пассажирских лифтов в "Житлоинвестбуд-УКБ" пришли с обысками.
- 5 октября в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками.
- 5 ноября прошли обыски втак называемом теневом офисе подрядных компаний. По данным правоохранителей, речь идет о покушении на хищение 3 миллиардов гривен во время строительства Подольского моста.