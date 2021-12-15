Витрата на ремонт Південного мосту: в офіс "Київавтодору" прийшли з обшуками

У "Київавтодор" пройшли обшуки / Фото: Колаж: Сьогодні

Столична прокуратура провела обшуки в офісах "Київавтодор" та підрядника. Все через розтрату коштів на ремонт Південного мосту.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва. Facebook.

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"Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, вчиненої в особливо великих розмірах. Загальна сума підряду становила 148,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Була перевірена вся документація / Фото: пресс-служба прокуратуры

Частина робіт, які згідно з документами були виконані підрядником на об'єкті в період з вересня по ноябрь, не відповідають заявленим обсягам та вартості.

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"Проведено обшуки в офісних приміщеннях згаданих підприємств з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України", – додають у прокуратурі.

Що кажуть у корпорації

У комунальній корпорації "Київавтодор" "Сьогодні" повідомили, що співробітники столичної прокуратури приходили до них із обшуком учора.

"Ми надали співробітникам прокуратури всі документи щодо Південного мосту, які їх цікавили. Усі ці тендерні документи є у відкритому доступі на сайті Прозоро", – розповіли в КК "Київавтодор".

Обшуки у Києві

Останнім часом у Києві практично щодня столична прокуратура разом із Державним бюро розслідувань повідомляють про нові обшуки у столичних держструктурах.

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