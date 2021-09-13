Самолеты-гиганты МАУ. Сможет ли международный аэропорт Борисполь принимать крупнейшие в истории "Боинги"

Анонсировали сразу три полетные программы на Boeing 777-300. Фото: коллаж "Сегодня"
Международный аэропорт Борисполь, который возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов, имеет опыт обслуживания крупнейших в истории украинской авиации самолетов Boeing 777-300, которые в ближайшее время должна получить МАУ.
Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия.
Столичный аэропорт может принимать как авиалайнеры этого типа, так и самолеты с большей массой и дальностью Boeing 777-300ER на свою основную полосу №1 18L/36R. Она расположена рядом с терминалом D. Максимальная масса авиалайнеров при этом не должна превышать 352 тыс. 441 кг.
"Движение по всем рулежным дорожкам разрешается без ограничений кроме рулежной дорожки 10 и перрона G – на них движение возможно только не больше 10 раз в день, если вес воздушного судна превышает 322 903 кг", – добавили в аэропорту.
Это связано с тем, что бетон под давлением шасси может начать разрушаться. Для Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER подходят сразу шесть стоянок: D11, D10, D9, D1, D2, D3.
Крупнейшие в истории авиации страны самолеты Boeing 777-300
О том, что МАУ осенью ввезет в Украину самые крупные в истории авиации страны самолеты Boeing 777-300 рассказал исполнительный директор туроператора "Компас" Дмитрий Гудзий. Два авиалайнера будут рассчитаны на перевозку 426 пассажиров. Туроператор вместе с МАУ запустит несколько цепочек чартеров – на Доминикану, в мексиканский Канкун и на Мальдивы.
В авиакомпании также не прокомментировали будущее пополнение флота. Возможно, самолет поступит из России. Российская Azur Air использует Boeing 777-300ER, которые рассчитаны на перевозку 531 пассажира. Согласно данным реестров, российская и украинская Azur Air регулярно обмениваются флотом.
Напомним, что:
- в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
- VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP-зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.