Літаки-гіганти МАУ. Чи зможе міжнародний аеропорт Бориспіль приймати найбільші в історії "Боїнги"

Анонсували відразу три польотні програми на Boeing 777-300. Фото: колаж "Сьогодні"
Міжнародний аеропорт Бориспіль, який очолив рейтинг найбільших українських аеропортів, має досвід обслуговування найбільших в історії української авіації літаків Boeing 777-300, які найближчим часом повинна отримати МАУ.
Про це повідомили avianews.com в прес-службі підприємства.
Столичний аеропорт може приймати як авіалайнери цього типу, так і літаки з більшою масою і дальністю Boeing 777-300ER на свою основну смугу №1 18L / 36R. Вона розташована поруч з терміналом D. Максимальна маса авіалайнерів при цьому не повинна перевищувати 352 тис. 441 кг.
"Рух за всіма руліжних доріжках дозволяється без обмежень крім рульової доріжки 10 і перону G – на них рух можливий тільки не більше 10 разів на день, якщо вага повітряного судна перевищує 322 903 кг", – додали в аеропорту.
Це пов'язано з тим, що бетон під тиском шасі може почати руйнуватися. Для Boeing 777-300 і Boeing 777-300ER підходять відразу шість стоянок: D11, D10, D9, D1, D2, D3.
Найбільші в історії авіації країни літаки Boeing 777-300
Про те, що МАУ восени ввезе в Україну найбільші в історії авіації країни літаки Boeing 777-300 розповів виконавчий директор туроператора "Компас" Дмитро Гудзій. Два авіалайнера будуть розраховані на перевезення 426 пасажирів. Туроператор разом з МАУ запустить кілька ланцюжків чартерів – на Домінікану, в мексиканський Канкун і на Мальдіви.
В авіакомпанії також не прокоментували майбутнє поповнення флоту. Можливо, літак надійде з Росії. Російська Azur Air використовує Boeing 777-300ER, які розраховані на перевезення 531 пасажирів. Згідно з даними реєстрів, російська і українська Azur Air регулярно обмінюються флотом.
Нагадаємо, що:
- в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
- VIP-зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP-зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.