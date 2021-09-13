Літаки-гіганти МАУ. Чи зможе міжнародний аеропорт Бориспіль приймати найбільші в історії "Боїнги"

Анонсували відразу три польотні програми на Boeing 777-300. Фото: колаж "Сьогодні"

Міжнародний аеропорт Бориспіль, який очолив рейтинг найбільших українських аеропортів, має досвід обслуговування найбільших в історії української авіації літаків Boeing 777-300, які найближчим часом повинна отримати МАУ.

Про це повідомили avianews.com в прес-службі підприємства.

Столичний аеропорт може приймати як авіалайнери цього типу, так і літаки з більшою масою і дальністю Boeing 777-300ER на свою основну смугу №1 18L / 36R. Вона розташована поруч з терміналом D. Максимальна маса авіалайнерів при цьому не повинна перевищувати 352 тис. 441 кг.

"Рух за всіма руліжних доріжках дозволяється без обмежень крім рульової доріжки 10 і перону G – на них рух можливий тільки не більше 10 разів на день, якщо вага повітряного судна перевищує 322 903 кг", – додали в аеропорту.

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Це пов'язано з тим, що бетон під тиском шасі може почати руйнуватися. Для Boeing 777-300 і Boeing 777-300ER підходять відразу шість стоянок: D11, D10, D9, D1, D2, D3.

Найбільші в історії авіації країни літаки Boeing 777-300

Про те, що МАУ восени ввезе в Україну найбільші в історії авіації країни літаки Boeing 777-300 розповів виконавчий директор туроператора "Компас" Дмитро Гудзій. Два авіалайнера будуть розраховані на перевезення 426 пасажирів. Туроператор разом з МАУ запустить кілька ланцюжків чартерів – на Домінікану, в мексиканський Канкун і на Мальдіви.

В авіакомпанії також не прокоментували майбутнє поповнення флоту. Можливо, літак надійде з Росії. Російська Azur Air використовує Boeing 777-300ER, які розраховані на перевезення 531 пасажирів. Згідно з даними реєстрів, російська і українська Azur Air регулярно обмінюються флотом.

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