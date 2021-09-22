SkyUp выиграл дело в суде: из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры смогут летать в Стамбул

Рейсы в Стамбул из Киева отправляются три раза в неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный суд удовлетворил жалобы Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) и SkyUp Airlines. Рейсы из международного аэропорта "Борисполь" по маршруту Киев – Стамбул – Киев остаются за авиакомпанией.

Соответствующее постановление уже опубликовано в Государственном реестре судебных решений, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"Мы рады, что в результате удалось достичь справедливого решения, ведь SkyUp получил эти рейсы вполне законно в рамках официальной процедуры. И самое главное – для наших пассажиров вся эта история прошла неощутимо, и они так же продолжают открывать вместе с нами красоту Стамбула", – говорит директор по юридическим вопросам SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Расписание рейсов

Сейчас SkyUp имеет три частоты на маршруте Киев – Стамбул – Киев и использует их полностью: рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам.

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По данным международного аэропорта "Борисполь", рейсы в Стамбул одни из самых популярных и в течение последних нескольких месяцев стабильно попадают в ТОП-3 наиболее загруженных направлений.

Напомним:

в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.

в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция. VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победа в номинации "Лучший VIP-зал в аэропортах" объявлена в рамках Украинского авиационного форума.