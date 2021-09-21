SkyUp открыл рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в Лодзь

Проверить актуальные правила въезда можно на сайте Министерства иностранных дел Украины или на правительственном портале Польши

Билеты на данное направление уже доступны в продаже / Фото: Коллаж: Сегодня

20 сентября пассажиры SkyUp Airlines из международного аэропорта "Борисполь" впервые отправились в Лодзь. Рейсы выполняют по понедельникам и четвергам.

Об этом сообщает SkyUp.

Правила въезда

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Правила въезда в Польшу по состоянию на 20 сентября.

Для въезда без требования соблюдения карантина необходимо иметь один из документов:

подтверждение о полном курсе вакцинации на английском или польском языке одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Курс вакцинации должен быть завершен менее чем за 14 дней до путешествия, считая со следующего после получения последней прививки дня,

подтверждение о заболевании Covid-19, которое произошло менее чем за полгода до путешествия.

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Данные требования не распространяются на детей до 12 лет, путешествующих в сопровождении вакцинированных взрослых.

Карантин для остальных

Все другие путешественники, которые не соответствуют изложенным выше требованиям и не относящихся к категориям исключений, после въезда в Польшу подлежат 10-дневному карантину.

Продолжительность карантина может быть сокращена в случае получения отрицательного теста (методом ПЦР или антиген-тест) на Covid-19, сделанного не ранее, чем пройдет 7 дней, начиная со следующего после пересечения границы Польши дня.

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Для комфортного путешествия рекомендуем проверять актуальные правила въезда на сайте Министерства иностранных дел Украины или на правительственном портале Польши накануне вылета.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.