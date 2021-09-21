Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

SkyUp открыл рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в Лодзь

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 сентября, 16:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Проверить актуальные правила въезда можно на сайте Министерства иностранных дел Украины или на правительственном портале Польши
Билеты на данное направление уже доступны в продаже
Билеты на данное направление уже доступны в продаже / Фото: Коллаж: Сегодня

20 сентября пассажиры SkyUp Airlines из международного аэропорта "Борисполь" впервые отправились в Лодзь. Рейсы выполняют по понедельникам и четвергам.

Об этом сообщает SkyUp.

Правила въезда

Реклама

Правила въезда в Польшу по состоянию на 20 сентября.

Для въезда без требования соблюдения карантина необходимо иметь один из документов:

  • подтверждение о полном курсе вакцинации на английском или польском языке одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Курс вакцинации должен быть завершен менее чем за 14 дней до путешествия, считая со следующего после получения последней прививки дня,
  • подтверждение о заболевании Covid-19, которое произошло менее чем за полгода до путешествия.

Читайте также:

Реклама

Данные требования не распространяются на детей до 12 лет, путешествующих в сопровождении вакцинированных взрослых.

Карантин для остальных

Все другие путешественники, которые не соответствуют изложенным выше требованиям и не относящихся к категориям исключений, после въезда в Польшу подлежат 10-дневному карантину.

Продолжительность карантина может быть сокращена в случае получения отрицательного теста (методом ПЦР или антиген-тест) на Covid-19, сделанного не ранее, чем пройдет 7 дней, начиная со следующего после пересечения границы Польши дня.

Реклама

Для комфортного путешествия рекомендуем проверять актуальные правила въезда на сайте Министерства иностранных дел Украины или на правительственном портале Польши накануне вылета.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.27

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять